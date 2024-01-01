Tunus dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile TND → XPF çevirin

1.000 tnd
35.479 xpf

1.00000 TND = 35.47850 XPF

23:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854811.0773589.43211.450541.650730.94783518.3648
1 GBP1.1698511.26035104.6231.696941.931131.1088321.4843
1 USD0.928150.79343183.01121.34641.532210.879717.0463
1 INR0.01118170.009558110.012046610.01621950.01845790.01059740.205349

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Tunus dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

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TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / CFP Frangı
1 TND35.47850 XPF
5 TND177.39250 XPF
10 TND354.78500 XPF
20 TND709.57000 XPF
50 TND1773.92500 XPF
100 TND3547.85000 XPF
250 TND8869.62500 XPF
500 TND17739.25000 XPF
1000 TND35478.50000 XPF
2000 TND70957.00000 XPF
5000 TND177392.50000 XPF
10000 TND354785.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Tunus Dinarı
1 XPF0.02819 TND
5 XPF0.14093 TND
10 XPF0.28186 TND
20 XPF0.56372 TND
50 XPF1.40931 TND
100 XPF2.81861 TND
250 XPF7.04652 TND
500 XPF14.09305 TND
1000 XPF28.18610 TND
2000 XPF56.37220 TND
5000 XPF140.93050 TND
10000 XPF281.86100 TND