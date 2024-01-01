1 Tunus dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile TND → XPF çevirin

1 tnd
36 xpf

1,000 TND = 35,52 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0391,4661,6450,97217,701
1 GBP1,1711,246104,1811,7151,9251,13820,711
1 USD0,9390,802183,5931,3761,5440,91316,618
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / CFP Frangı
1 TND35,52170 XPF
5 TND177,60850 XPF
10 TND355,21700 XPF
20 TND710,43400 XPF
50 TND1.776,08500 XPF
100 TND3.552,17000 XPF
250 TND8.880,42500 XPF
500 TND17.760,85000 XPF
1000 TND35.521,70000 XPF
2000 TND71.043,40000 XPF
5000 TND177.608,50000 XPF
10000 TND355.217,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Tunus Dinarı
1 XPF0,02815 TND
5 XPF0,14076 TND
10 XPF0,28152 TND
20 XPF0,56304 TND
50 XPF1,40759 TND
100 XPF2,81518 TND
250 XPF7,03795 TND
500 XPF14,07590 TND
1000 XPF28,15180 TND
2000 XPF56,30360 TND
5000 XPF140,75900 TND
10000 XPF281,51800 TND