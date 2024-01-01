500 İsviçre frangından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → TND çevirin

500 xpf
14,118 tnd

1,000₣ XPF = 0,02824DT TND

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → TND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02840,0284
Düşük0,02810,0281
Ortalama0,02830,0283
Değişim0.19%0.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → TND istatistikleri

XPF → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0284, en düşük 0,0281 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0283 oldu. XPF → TND kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

XPF → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0284, en düşük 0,0281 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0283 oldu. XPF → TND kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Tunus Dinarı
1 XPF0,02824 TND
5 XPF0,14118 TND
10 XPF0,28235 TND
20 XPF0,56470 TND
50 XPF1,41175 TND
100 XPF2,82350 TND
250 XPF7,05875 TND
500 XPF14,11750 TND
1000 XPF28,23500 TND
2000 XPF56,47000 TND
5000 XPF141,17500 TND
10000 XPF282,35000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / CFP Frangı
1 TND35,41700 XPF
5 TND177,08500 XPF
10 TND354,17000 XPF
20 TND708,34000 XPF
50 TND1.770,85000 XPF
100 TND3.541,70000 XPF
250 TND8.854,25000 XPF
500 TND17.708,50000 XPF
1000 TND35.417,00000 XPF
2000 TND70.834,00000 XPF
5000 TND177.085,00000 XPF
10000 TND354.170,00000 XPF