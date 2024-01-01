Tunus dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TND → LKR çevirin

1.000 tnd
99.819,60 lkr

1.00000 TND = 99.81960 LKR

22:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.0772589.42721.450731.65070.9479918.3705
1 GBP1.1697611.2601104.6061.696981.930891.1089221.4886
1 USD0.92830.793588183.01431.34671.532330.8801517.0531
1 INR0.01118230.009559650.012046110.01622250.01845870.01060240.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 TND99.81960 LKR
5 TND499.09800 LKR
10 TND998.19600 LKR
20 TND1996.39200 LKR
50 TND4990.98000 LKR
100 TND9981.96000 LKR
250 TND24954.90000 LKR
500 TND49909.80000 LKR
1000 TND99819.60000 LKR
2000 TND199639.20000 LKR
5000 TND499098.00000 LKR
10000 TND998196.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tunus Dinarı
1 LKR0.01002 TND
5 LKR0.05009 TND
10 LKR0.10018 TND
20 LKR0.20036 TND
50 LKR0.50091 TND
100 LKR1.00181 TND
250 LKR2.50453 TND
500 LKR5.00905 TND
1000 LKR10.01810 TND
2000 LKR20.03620 TND
5000 LKR50.09050 TND
10000 LKR100.18100 TND