El Salvador kolonundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SVC → LKR çevirin

1.000 svc
35.729,10 lkr

1.00000 SVC = 35.72910 LKR

21:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURUSDINRAUDGBPSGDZARNZD
1 EUR11.0771589.40111.650930.855021.4494120.40151.76365
1 USD0.9284182.99781.532680.7938081.345618.94031.63733
1 INR0.01118550.012048510.01846660.009564210.01621250.2282020.0197274
1 AUD0.6057190.6524554.151910.517920.87793712.35761.06828

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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El Salvador kolonundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Sri Lanka Rupisi
1 SVC35.72910 LKR
5 SVC178.64550 LKR
10 SVC357.29100 LKR
20 SVC714.58200 LKR
50 SVC1786.45500 LKR
100 SVC3572.91000 LKR
250 SVC8932.27500 LKR
500 SVC17864.55000 LKR
1000 SVC35729.10000 LKR
2000 SVC71458.20000 LKR
5000 SVC178645.50000 LKR
10000 SVC357291.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / El Salvador Kolonu
1 LKR0.02799 SVC
5 LKR0.13994 SVC
10 LKR0.27988 SVC
20 LKR0.55977 SVC
50 LKR1.39942 SVC
100 LKR2.79884 SVC
250 LKR6.99710 SVC
500 LKR13.99420 SVC
1000 LKR27.98840 SVC
2000 LKR55.97680 SVC
5000 LKR139.94200 SVC
10000 LKR279.88400 SVC