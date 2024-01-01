10 bin Sri Lanka rupisinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile LKR → SVC çevirin

10.000 lkr
289,43 svc

1,000Sr LKR = 0,02894₡ SVC

07:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02900,0295
Düşük0,02880,0286
Ortalama0,02890,0290
Değişim0.31%-1.79%
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1 LKR → SVC istatistikleri

LKR → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0290, en düşük 0,0288 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0289 oldu. LKR → SVC kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0295, en düşük 0,0286 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0290 oldu. LKR → SVC kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7291,5320,9261,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5791,1090,670,9682,657
1 GBP1,281,7691107,1361,9611,1841,7114,7
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / El Salvador Kolonu
1 LKR0,02894 SVC
5 LKR0,14472 SVC
10 LKR0,28943 SVC
20 LKR0,57887 SVC
50 LKR1,44717 SVC
100 LKR2,89433 SVC
250 LKR7,23583 SVC
500 LKR14,47165 SVC
1000 LKR28,94330 SVC
2000 LKR57,88660 SVC
5000 LKR144,71650 SVC
10000 LKR289,43300 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Sri Lanka Rupisi
1 SVC34,55030 LKR
5 SVC172,75150 LKR
10 SVC345,50300 LKR
20 SVC691,00600 LKR
50 SVC1.727,51500 LKR
100 SVC3.455,03000 LKR
250 SVC8.637,57500 LKR
500 SVC17.275,15000 LKR
1000 SVC34.550,30000 LKR
2000 SVC69.100,60000 LKR
5000 SVC172.751,50000 LKR
10000 SVC345.503,00000 LKR