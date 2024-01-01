Surinam dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SRD → OMR çevirin

1.000 srd
10,634 omr

1.00000 SRD = 0.01063 OMR

21:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0770589.38751.450621.65090.9477718.3599
1 GBP1.1694711.2596104.5381.696491.930721.1083921.4718
1 USD0.928450.793903182.99291.346851.53280.8799517.0465
1 INR0.01118720.009565910.012049210.01622850.01846910.01060270.205397

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Surinam dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SRD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Surinam doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Surinam Doları / Umman Riyali
1 SRD0.01063 OMR
5 SRD0.05317 OMR
10 SRD0.10634 OMR
20 SRD0.21268 OMR
50 SRD0.53171 OMR
100 SRD1.06342 OMR
250 SRD2.65855 OMR
500 SRD5.31710 OMR
1000 SRD10.63420 OMR
2000 SRD21.26840 OMR
5000 SRD53.17100 OMR
10000 SRD106.34200 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Surinam Doları
1 OMR94.03630 SRD
5 OMR470.18150 SRD
10 OMR940.36300 SRD
20 OMR1880.72600 SRD
50 OMR4701.81500 SRD
100 OMR9403.63000 SRD
250 OMR23509.07500 SRD
500 OMR47018.15000 SRD
1000 OMR94036.30000 SRD
2000 OMR188072.60000 SRD
5000 OMR470181.50000 SRD
10000 OMR940363.00000 SRD