Sierra Leone leonesinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SLL → ISK çevirin

1.000 sll
6,09 isk

1.00000 SLL = 0.00609 ISK

21:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADEURINRZARAUDGBP
1 USD11.34551.34670.9284582.990518.94731.532920.793808
1 SGD0.74321811.000890.69001861.6814.0821.139290.589973
1 CAD0.7425560.99910910.68940361.625114.06941.138280.589447
1 EUR1.07711.449241.45053189.389120.40811.651110.85501

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / İzlanda Kronu
1 SLL0.00609 ISK
5 SLL0.03047 ISK
10 SLL0.06094 ISK
20 SLL0.12188 ISK
50 SLL0.30471 ISK
100 SLL0.60942 ISK
250 SLL1.52355 ISK
500 SLL3.04711 ISK
1000 SLL6.09421 ISK
2000 SLL12.18842 ISK
5000 SLL30.47105 ISK
10000 SLL60.94210 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Sierra Leone Leonesi
1 ISK164.09000 SLL
5 ISK820.45000 SLL
10 ISK1640.90000 SLL
20 ISK3281.80000 SLL
50 ISK8204.50000 SLL
100 ISK16409.00000 SLL
250 ISK41022.50000 SLL
500 ISK82045.00000 SLL
1000 ISK164090.00000 SLL
2000 ISK328180.00000 SLL
5000 ISK820450.00000 SLL
10000 ISK1640900.00000 SLL