Sierra Leone leonesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SLL → ILS çevirin

1.000 sll
0,16 ils

1.00000 SLL = 0.00016 ILS

21:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.077189.38611.450481.651110.9478818.3562
1 GBP1.1695811.25975104.5441.696441.93111.1086221.4689
1 USD0.928450.793808182.98771.346651.532920.8800517.0422
1 INR0.01118740.009565370.0120510.01622710.01847160.01060460.205358

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Sierra Leone leonesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Yeni İsrail Şekeli
1 SLL0.00016 ILS
5 SLL0.00080 ILS
10 SLL0.00159 ILS
20 SLL0.00319 ILS
50 SLL0.00797 ILS
100 SLL0.01594 ILS
250 SLL0.03985 ILS
500 SLL0.07970 ILS
1000 SLL0.15940 ILS
2000 SLL0.31879 ILS
5000 SLL0.79697 ILS
10000 SLL1.59395 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Sierra Leone Leonesi
1 ILS6273.74000 SLL
5 ILS31368.70000 SLL
10 ILS62737.40000 SLL
20 ILS125474.80000 SLL
50 ILS313687.00000 SLL
100 ILS627374.00000 SLL
250 ILS1568435.00000 SLL
500 ILS3136870.00000 SLL
1000 ILS6273740.00000 SLL
2000 ILS12547480.00000 SLL
5000 ILS31368700.00000 SLL
10000 ILS62737400.00000 SLL