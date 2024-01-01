Saint Helena poundundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SHP → LKR çevirin

1.000 shp
393.804 lkr

1.00000 SHP = 393.80400 LKR

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928451.533151.3455518.9521.346851.6376
1 GBP1.2596511.169551.931241.6949223.87291.696562.0628
1 EUR1.077050.8550311.651281.4492220.41231.450621.76378
1 AUD0.652250.5178030.60558910.87763512.36140.8784831.06812

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Saint Helena poundundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 SHP393.80400 LKR
5 SHP1969.02000 LKR
10 SHP3938.04000 LKR
20 SHP7876.08000 LKR
50 SHP19690.20000 LKR
100 SHP39380.40000 LKR
250 SHP98451.00000 LKR
500 SHP196902.00000 LKR
1000 SHP393804.00000 LKR
2000 SHP787608.00000 LKR
5000 SHP1969020.00000 LKR
10000 SHP3938040.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Saint Helena Poundu
1 LKR0.00254 SHP
5 LKR0.01270 SHP
10 LKR0.02539 SHP
20 LKR0.05079 SHP
50 LKR0.12697 SHP
100 LKR0.25393 SHP
250 LKR0.63483 SHP
500 LKR1.26966 SHP
1000 LKR2.53933 SHP
2000 LKR5.07866 SHP
5000 LKR12.69665 SHP
10000 LKR25.39330 SHP