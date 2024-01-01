Saint Helena poundundan Euroya

Reel döviz kuru ile SHP → EUR çevirin

1.000 shp
1.169,50 eur

1.00000 SHP = 1.16950 EUR

20:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7939340.92851.533391.3455518.95011.347051.6376
1 GBP1.2595511.16951.931381.6947923.86861.696682.06264
1 EUR1.0770.85506511.651461.4491620.40931.450771.76369
1 AUD0.652150.5177640.60552510.877512.35830.8784791.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Euro
1 SHP1.16950 EUR
5 SHP5.84750 EUR
10 SHP11.69500 EUR
20 SHP23.39000 EUR
50 SHP58.47500 EUR
100 SHP116.95000 EUR
250 SHP292.37500 EUR
500 SHP584.75000 EUR
1000 SHP1169.50000 EUR
2000 SHP2339.00000 EUR
5000 SHP5847.50000 EUR
10000 SHP11695.00000 EUR
Çevrim kurları Euro / Saint Helena Poundu
1 EUR0.85507 SHP
5 EUR4.27534 SHP
10 EUR8.55067 SHP
20 EUR17.10134 SHP
50 EUR42.75335 SHP
100 EUR85.50670 SHP
250 EUR213.76675 SHP
500 EUR427.53350 SHP
1000 EUR855.06700 SHP
2000 EUR1710.13400 SHP
5000 EUR4275.33500 SHP
10000 EUR8550.67000 SHP