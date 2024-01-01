Saint Helena poundundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → NZD çevirin

1.000 shp
2.063,05 nzd

1.00000 SHP = 2.06305 NZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.793840.92841.533151.3455518.94931.346851.63773
1 GBP1.259711.169531.931311.6949923.87041.696632.06305
1 EUR1.07710.85504511.651361.4492920.41031.450691.764
1 AUD0.652250.5177820.60556110.87763512.35970.8784831.06821

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Yeni Zelanda Doları
1 SHP2.06305 NZD
5 SHP10.31525 NZD
10 SHP20.63050 NZD
20 SHP41.26100 NZD
50 SHP103.15250 NZD
100 SHP206.30500 NZD
250 SHP515.76250 NZD
500 SHP1031.52500 NZD
1000 SHP2063.05000 NZD
2000 SHP4126.10000 NZD
5000 SHP10315.25000 NZD
10000 SHP20630.50000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Saint Helena Poundu
1 NZD0.48472 SHP
5 NZD2.42360 SHP
10 NZD4.84719 SHP
20 NZD9.69438 SHP
50 NZD24.23595 SHP
100 NZD48.47190 SHP
250 NZD121.17975 SHP
500 NZD242.35950 SHP
1000 NZD484.71900 SHP
2000 NZD969.43800 SHP
5000 NZD2423.59500 SHP
10000 NZD4847.19000 SHP