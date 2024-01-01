500 Solomon Adaları dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SBD → LKR çevirin

500 sbd
18.106,50 lkr

1,000SI$ SBD = 36,21Sr LKR

11:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SBD → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SBD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,008937,0563
Düşük36,196835,1762
Ortalama36,652436,4628
Değişim-1.81%1.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SBD → LKR istatistikleri

SBD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,0089, en düşük 36,1968 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,6524 oldu. SBD → LKR kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

SBD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,0563, en düşük 35,1762 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,4628 oldu. SBD → LKR kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7251,5041,6620,94320,536
1 GBP1,17611,274106,7321,7691,9551,1124,16
1 USD0,9230,785183,7641,3881,5350,87118,961
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Sri Lanka Rupisi
1 SBD36,21300 LKR
5 SBD181,06500 LKR
10 SBD362,13000 LKR
20 SBD724,26000 LKR
50 SBD1.810,65000 LKR
100 SBD3.621,30000 LKR
250 SBD9.053,25000 LKR
500 SBD18.106,50000 LKR
1000 SBD36.213,00000 LKR
2000 SBD72.426,00000 LKR
5000 SBD181.065,00000 LKR
10000 SBD362.130,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Solomon Adaları doları
1 LKR0,02761 SBD
5 LKR0,13807 SBD
10 LKR0,27614 SBD
20 LKR0,55229 SBD
50 LKR1,38072 SBD
100 LKR2,76144 SBD
250 LKR6,90360 SBD
500 LKR13,80720 SBD
1000 LKR27,61440 SBD
2000 LKR55,22880 SBD
5000 LKR138,07200 SBD
10000 LKR276,14400 SBD