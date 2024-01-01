bin Sri Lanka rupisinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → SBD çevirin

1.000 lkr
27,83 sbd

1,000Sr LKR = 0,02783SI$ SBD

07:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02780,0284
Düşük0,02700,0270
Ortalama0,02730,0274
Değişim2.29%-0.35%
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1 LKR → SBD istatistikleri

LKR → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0278, en düşük 0,0270 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0273 oldu. LKR → SBD kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

LKR → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0284, en düşük 0,0270 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0274 oldu. LKR → SBD kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5811,1080,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1151,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Solomon Adaları doları
1 LKR0,02783 SBD
5 LKR0,13915 SBD
10 LKR0,27831 SBD
20 LKR0,55662 SBD
50 LKR1,39155 SBD
100 LKR2,78309 SBD
250 LKR6,95773 SBD
500 LKR13,91545 SBD
1000 LKR27,83090 SBD
2000 LKR55,66180 SBD
5000 LKR139,15450 SBD
10000 LKR278,30900 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Sri Lanka Rupisi
1 SBD35,93130 LKR
5 SBD179,65650 LKR
10 SBD359,31300 LKR
20 SBD718,62600 LKR
50 SBD1.796,56500 LKR
100 SBD3.593,13000 LKR
250 SBD8.982,82500 LKR
500 SBD17.965,65000 LKR
1000 SBD35.931,30000 LKR
2000 SBD71.862,60000 LKR
5000 SBD179.656,50000 LKR
10000 SBD359.313,00000 LKR