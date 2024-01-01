20 Rus rublesinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → LRD çevirin

20 rub
45,66 lrd

1,000руб RUB = 2,283L$ LRD

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,29572,3237
Düşük2,18432,0864
Ortalama2,22902,1875
Değişim3.91%8.05%
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1 RUB → LRD istatistikleri

RUB → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2957, en düşük 2,1843 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2290 oldu. RUB → LRD kurundaki değişiklik 3.91 değerindeydi.

RUB → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3237, en düşük 2,0864 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1875 oldu. RUB → LRD kurundaki değişiklik 8.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,74
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6591,44290,38
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1090,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Liberya Doları
1 RUB2,28296 LRD
5 RUB11,41480 LRD
10 RUB22,82960 LRD
20 RUB45,65920 LRD
50 RUB114,14800 LRD
100 RUB228,29600 LRD
250 RUB570,74000 LRD
500 RUB1.141,48000 LRD
1000 RUB2.282,96000 LRD
2000 RUB4.565,92000 LRD
5000 RUB11.414,80000 LRD
10000 RUB22.829,60000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Rus Rublesi
1 LRD0,43803 RUB
5 LRD2,19015 RUB
10 LRD4,38029 RUB
20 LRD8,76058 RUB
50 LRD21,90145 RUB
100 LRD43,80290 RUB
250 LRD109,50725 RUB
500 LRD219,01450 RUB
1000 LRD438,02900 RUB
2000 LRD876,05800 RUB
5000 LRD2.190,14500 RUB
10000 LRD4.380,29000 RUB