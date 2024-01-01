20 Rus rublesinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile RUB → HRK çevirin

20 rub
1,64 hrk

1,000руб RUB = 0,08203kn HRK

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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RUB → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08260,0841
Düşük0,07890,0757
Ortalama0,08030,0791
Değişim3.40%6.88%
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1 RUB → HRK istatistikleri

RUB → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0826, en düşük 0,0789 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0803 oldu. RUB → HRK kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0841, en düşük 0,0757 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0791 oldu. RUB → HRK kurundaki değişiklik 6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5361,33683,726
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6581,44290,357
1 CAD0,7210,66915,2180,5671,1080,96460,406
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Hırvat Kunası
1 RUB0,08203 HRK
5 RUB0,41014 HRK
10 RUB0,82029 HRK
20 RUB1,64058 HRK
50 RUB4,10144 HRK
100 RUB8,20288 HRK
250 RUB20,50720 HRK
500 RUB41,01440 HRK
1000 RUB82,02880 HRK
2000 RUB164,05760 HRK
5000 RUB410,14400 HRK
10000 RUB820,28800 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Rus Rublesi
1 HRK12,19080 RUB
5 HRK60,95400 RUB
10 HRK121,90800 RUB
20 HRK243,81600 RUB
50 HRK609,54000 RUB
100 HRK1.219,08000 RUB
250 HRK3.047,70000 RUB
500 HRK6.095,40000 RUB
1000 HRK12.190,80000 RUB
2000 HRK24.381,60000 RUB
5000 HRK60.954,00000 RUB
10000 HRK121.908,00000 RUB