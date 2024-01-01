20 Rus rublesinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile RUB → BAM çevirin

20 rub
0,42 bam

1,000руб RUB = 0,02118KM BAM

02:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02120,0218
Düşük0,02020,0196
Ortalama0,02060,0204
Değişim3.43%6.62%
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1 RUB → BAM istatistikleri

RUB → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0202 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0206 oldu. RUB → BAM kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

RUB → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0218, en düşük 0,0196 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0204 oldu. RUB → BAM kurundaki değişiklik 6.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2410,7861,5381,33783,737
1 EUR1,07911,4977,8120,8481,6591,44390,34
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1080,96460,358
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 RUB0,02118 BAM
5 RUB0,10591 BAM
10 RUB0,21181 BAM
20 RUB0,42363 BAM
50 RUB1,05907 BAM
100 RUB2,11813 BAM
250 RUB5,29533 BAM
500 RUB10,59065 BAM
1000 RUB21,18130 BAM
2000 RUB42,36260 BAM
5000 RUB105,90650 BAM
10000 RUB211,81300 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Rus Rublesi
1 BAM47,21150 RUB
5 BAM236,05750 RUB
10 BAM472,11500 RUB
20 BAM944,23000 RUB
50 BAM2.360,57500 RUB
100 BAM4.721,15000 RUB
250 BAM11.802,87500 RUB
500 BAM23.605,75000 RUB
1000 BAM47.211,50000 RUB
2000 BAM94.423,00000 RUB
5000 BAM236.057,50000 RUB
10000 BAM472.115,00000 RUB