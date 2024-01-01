Katar riyalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile QAR → XPF çevirin

1.000 qar
30.456 xpf

1.00000 QAR = 30.45560 XPF

18:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.0764589.35131.451221.651880.9475218.3554
1 GBP1.1697611.2592104.5211.697591.932331.1083721.4716
1 USD0.928950.794155183.00551.348151.534570.8802517.0518
1 INR0.01119180.00956750.012047410.01624170.01848750.01060470.20543

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Katar riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / CFP Frangı
1 QAR30.45560 XPF
5 QAR152.27800 XPF
10 QAR304.55600 XPF
20 QAR609.11200 XPF
50 QAR1522.78000 XPF
100 QAR3045.56000 XPF
250 QAR7613.90000 XPF
500 QAR15227.80000 XPF
1000 QAR30455.60000 XPF
2000 QAR60911.20000 XPF
5000 QAR152278.00000 XPF
10000 QAR304556.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Katar Riyali
1 XPF0.03283 QAR
5 XPF0.16417 QAR
10 XPF0.32835 QAR
20 XPF0.65669 QAR
50 XPF1.64174 QAR
100 XPF3.28347 QAR
250 XPF8.20867 QAR
500 XPF16.41735 QAR
1000 XPF32.83470 QAR
2000 XPF65.66940 QAR
5000 XPF164.17350 QAR
10000 XPF328.34700 QAR