50 Katar riyalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile QAR → XPF çevirin

1,000QR QAR = 30,87₣ XPF

21:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 QAR → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,030331,0303
Düşük30,026129,3286
Ortalama30,350529,8588
Değişim2.69%4.36%
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1 QAR → XPF istatistikleri

QAR → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,0303, en düşük 30,0261 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,3505 oldu. QAR → XPF kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

QAR → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,0303, en düşük 29,3286 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,8588 oldu. QAR → XPF kurundaki değişiklik 4.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / CFP Frangı
1 QAR30,87040 XPF
5 QAR154,35200 XPF
10 QAR308,70400 XPF
20 QAR617,40800 XPF
50 QAR1.543,52000 XPF
100 QAR3.087,04000 XPF
250 QAR7.717,60000 XPF
500 QAR15.435,20000 XPF
1000 QAR30.870,40000 XPF
2000 QAR61.740,80000 XPF
5000 QAR154.352,00000 XPF
10000 QAR308.704,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Katar Riyali
1 XPF0,03239 QAR
5 XPF0,16197 QAR
10 XPF0,32394 QAR
20 XPF0,64787 QAR
50 XPF1,61968 QAR
100 XPF3,23935 QAR
250 XPF8,09837 QAR
500 XPF16,19675 QAR
1000 XPF32,39350 QAR
2000 XPF64,78700 QAR
5000 XPF161,96750 QAR
10000 XPF323,93500 QAR