Katar riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile QAR → BAM çevirin

1.000 qar
498,29 bam

1.00000 QAR = 0.49829 BAM

18:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD183.00561.34855278.970.7944070.92911517.581.53504
1 INR0.012047410.01624653.360860.009570530.011193318.28290.0184932
1 CAD0.74153761.55171206.8670.5890830.6889691125.341.13829
1 PKR0.003584610.2975430.0048340310.002847640.00333055.439940.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 QAR0.49829 BAM
5 QAR2.49146 BAM
10 QAR4.98293 BAM
20 QAR9.96586 BAM
50 QAR24.91465 BAM
100 QAR49.82930 BAM
250 QAR124.57325 BAM
500 QAR249.14650 BAM
1000 QAR498.29300 BAM
2000 QAR996.58600 BAM
5000 QAR2491.46500 BAM
10000 QAR4982.93000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Katar Riyali
1 BAM2.00685 QAR
5 BAM10.03425 QAR
10 BAM20.06850 QAR
20 BAM40.13700 QAR
50 BAM100.34250 QAR
100 BAM200.68500 QAR
250 BAM501.71250 QAR
500 BAM1003.42500 QAR
1000 BAM2006.85000 QAR
2000 BAM4013.70000 QAR
5000 BAM10034.25000 QAR
10000 BAM20068.50000 QAR