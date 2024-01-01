500 Katar riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile QAR → BAM çevirin

1,000QR QAR = 0,5065KM BAM

18:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 QAR → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50950,5095
Düşük0,49080,4793
Ortalama0,49870,4895
Değişim2.60%5.10%
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1 QAR → BAM istatistikleri

QAR → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5095, en düşük 0,4908 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4987 oldu. QAR → BAM kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

QAR → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5095, en düşük 0,4793 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4895 oldu. QAR → BAM kurundaki değişiklik 5.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2241198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 QAR0,50647 BAM
5 QAR2,53236 BAM
10 QAR5,06472 BAM
20 QAR10,12944 BAM
50 QAR25,32360 BAM
100 QAR50,64720 BAM
250 QAR126,61800 BAM
500 QAR253,23600 BAM
1000 QAR506,47200 BAM
2000 QAR1.012,94400 BAM
5000 QAR2.532,36000 BAM
10000 QAR5.064,72000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Katar Riyali
1 BAM1,97444 QAR
5 BAM9,87220 QAR
10 BAM19,74440 QAR
20 BAM39,48880 QAR
50 BAM98,72200 QAR
100 BAM197,44400 QAR
250 BAM493,61000 QAR
500 BAM987,22000 QAR
1000 BAM1.974,44000 QAR
2000 BAM3.948,88000 QAR
5000 BAM9.872,20000 QAR
10000 BAM19.744,40000 QAR