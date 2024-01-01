Papua Yeni Gine kinasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile PGK → XPF çevirin

1.000 pgk
29.615 xpf

1.00000 PGK = 29.61450 XPF

17:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.076189.32951.451711.653120.94785518.3682
1 GBP1.1692111.25825104.451.697441.932941.1082521.4773
1 USD0.929250.794755183.01231.349051.536220.8808517.0692
1 INR0.01119450.009573940.012046410.01625120.01850590.01061110.205623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / CFP Frangı
1 PGK29.61450 XPF
5 PGK148.07250 XPF
10 PGK296.14500 XPF
20 PGK592.29000 XPF
50 PGK1480.72500 XPF
100 PGK2961.45000 XPF
250 PGK7403.62500 XPF
500 PGK14807.25000 XPF
1000 PGK29614.50000 XPF
2000 PGK59229.00000 XPF
5000 PGK148072.50000 XPF
10000 PGK296145.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Papua Yeni Gine Kinası
1 XPF0.03377 PGK
5 XPF0.16884 PGK
10 XPF0.33767 PGK
20 XPF0.67535 PGK
50 XPF1.68837 PGK
100 XPF3.37673 PGK
250 XPF8.44182 PGK
500 XPF16.88365 PGK
1000 XPF33.76730 PGK
2000 XPF67.53460 PGK
5000 XPF168.83650 PGK
10000 XPF337.67300 PGK