5.000 İsviçre frangından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile XPF → PGK çevirin

5.000 xpf
176,19 pgk

1,000₣ XPF = 0,03524K PGK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03530,0353
Düşük0,03460,0342
Ortalama0,03510,0348
Değişim1.95%2.87%
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1 XPF → PGK istatistikleri

XPF → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0353, en düşük 0,0346 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0351 oldu. XPF → PGK kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

XPF → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0353, en düşük 0,0342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0348 oldu. XPF → PGK kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Papua Yeni Gine Kinası
1 XPF0,03524 PGK
5 XPF0,17619 PGK
10 XPF0,35237 PGK
20 XPF0,70474 PGK
50 XPF1,76186 PGK
100 XPF3,52371 PGK
250 XPF8,80928 PGK
500 XPF17,61855 PGK
1000 XPF35,23710 PGK
2000 XPF70,47420 PGK
5000 XPF176,18550 PGK
10000 XPF352,37100 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / CFP Frangı
1 PGK28,37920 XPF
5 PGK141,89600 XPF
10 PGK283,79200 XPF
20 PGK567,58400 XPF
50 PGK1.418,96000 XPF
100 PGK2.837,92000 XPF
250 PGK7.094,80000 XPF
500 PGK14.189,60000 XPF
1000 PGK28.379,20000 XPF
2000 PGK56.758,40000 XPF
5000 PGK141.896,00000 XPF
10000 PGK283.792,00000 XPF