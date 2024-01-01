Papua Yeni Gine kinasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile PGK → ZAR çevirin

1.000 pgk
5.056,74 zar

1.00000 PGK = 5.05674 ZAR

17:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.076189.32951.451711.653120.94785518.3682
1 GBP1.1692111.25825104.451.697441.932941.1082521.4773
1 USD0.929250.794755183.01231.349051.536220.8808517.0692
1 INR0.01119450.009573940.012046410.01625120.01850590.01061110.205623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Güney Afrika Randı
1 PGK5.05674 ZAR
5 PGK25.28370 ZAR
10 PGK50.56740 ZAR
20 PGK101.13480 ZAR
50 PGK252.83700 ZAR
100 PGK505.67400 ZAR
250 PGK1264.18500 ZAR
500 PGK2528.37000 ZAR
1000 PGK5056.74000 ZAR
2000 PGK10113.48000 ZAR
5000 PGK25283.70000 ZAR
10000 PGK50567.40000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Papua Yeni Gine Kinası
1 ZAR0.19776 PGK
5 ZAR0.98878 PGK
10 ZAR1.97756 PGK
20 ZAR3.95512 PGK
50 ZAR9.88780 PGK
100 ZAR19.77560 PGK
250 ZAR49.43900 PGK
500 ZAR98.87800 PGK
1000 ZAR197.75600 PGK
2000 ZAR395.51200 PGK
5000 ZAR988.78000 PGK
10000 ZAR1977.56000 PGK