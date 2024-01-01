100 Güney Afrika randından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile ZAR → PGK çevirin

100 zar
21,17 pgk

1,000R ZAR = 0,2117K PGK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21470,2147
Düşük0,20980,2013
Ortalama0,21190,2095
Değişim0.48%3.10%
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1 ZAR → PGK istatistikleri

ZAR → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2147, en düşük 0,2098 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2119 oldu. ZAR → PGK kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

ZAR → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2147, en düşük 0,2013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2095 oldu. ZAR → PGK kurundaki değişiklik 3.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Papua Yeni Gine Kinası
1 ZAR0,21173 PGK
5 ZAR1,05863 PGK
10 ZAR2,11726 PGK
20 ZAR4,23452 PGK
50 ZAR10,58630 PGK
100 ZAR21,17260 PGK
250 ZAR52,93150 PGK
500 ZAR105,86300 PGK
1000 ZAR211,72600 PGK
2000 ZAR423,45200 PGK
5000 ZAR1.058,63000 PGK
10000 ZAR2.117,26000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Güney Afrika Randı
1 PGK4,72309 ZAR
5 PGK23,61545 ZAR
10 PGK47,23090 ZAR
20 PGK94,46180 ZAR
50 PGK236,15450 ZAR
100 PGK472,30900 ZAR
250 PGK1.180,77250 ZAR
500 PGK2.361,54500 ZAR
1000 PGK4.723,09000 ZAR
2000 PGK9.446,18000 ZAR
5000 PGK23.615,45000 ZAR
10000 PGK47.230,90000 ZAR