Papua Yeni Gine kinasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile PGK → RUB çevirin

1.000 pgk
24.643,50 rub

1.00000 PGK = 24.64350 RUB

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.0761589.32791.451831.653070.94785518.3634
1 GBP1.1691511.25825104.4431.697511.93281.1081821.4708
1 USD0.92920.794755183.00691.34911.53610.8807517.064
1 INR0.01119470.009574560.012047210.01625290.01850570.01061060.205573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Rus Rublesi
1 PGK24.64350 RUB
5 PGK123.21750 RUB
10 PGK246.43500 RUB
20 PGK492.87000 RUB
50 PGK1232.17500 RUB
100 PGK2464.35000 RUB
250 PGK6160.87500 RUB
500 PGK12321.75000 RUB
1000 PGK24643.50000 RUB
2000 PGK49287.00000 RUB
5000 PGK123217.50000 RUB
10000 PGK246435.00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Papua Yeni Gine Kinası
1 RUB0.04058 PGK
5 RUB0.20289 PGK
10 RUB0.40579 PGK
20 RUB0.81157 PGK
50 RUB2.02893 PGK
100 RUB4.05786 PGK
250 RUB10.14465 PGK
500 RUB20.28930 PGK
1000 RUB40.57860 PGK
2000 RUB81.15720 PGK
5000 RUB202.89300 PGK
10000 RUB405.78600 PGK