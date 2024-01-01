10 Rus rublesinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile RUB → PGK çevirin

10 rub
0,45 pgk

1,000руб RUB = 0,04513K PGK

03:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04540,0460
Düşük0,04320,0413
Ortalama0,04410,0433
Değişim4.02%8.37%
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1 RUB → PGK istatistikleri

RUB → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0432 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0441 oldu. RUB → PGK kurundaki değişiklik 4.02 değerindeydi.

RUB → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0460, en düşük 0,0413 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0433 oldu. RUB → PGK kurundaki değişiklik 8.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,230,7861,5361,33683,736
1 EUR1,07911,4967,8040,8481,6581,44290,384
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,405
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Papua Yeni Gine Kinası
1 RUB0,04513 PGK
5 RUB0,22565 PGK
10 RUB0,45129 PGK
20 RUB0,90259 PGK
50 RUB2,25647 PGK
100 RUB4,51293 PGK
250 RUB11,28233 PGK
500 RUB22,56465 PGK
1000 RUB45,12930 PGK
2000 RUB90,25860 PGK
5000 RUB225,64650 PGK
10000 RUB451,29300 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Rus Rublesi
1 PGK22,15860 RUB
5 PGK110,79300 RUB
10 PGK221,58600 RUB
20 PGK443,17200 RUB
50 PGK1.107,93000 RUB
100 PGK2.215,86000 RUB
250 PGK5.539,65000 RUB
500 PGK11.079,30000 RUB
1000 PGK22.158,60000 RUB
2000 PGK44.317,20000 RUB
5000 PGK110.793,00000 RUB
10000 PGK221.586,00000 RUB