Papua Yeni Gine kinasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile PGK → USD çevirin

1.000 pgk
266,60 usd

1.00000 PGK = 0.26660 USD

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.0761589.33141.451831.653070.94794518.3653
1 GBP1.1692211.25825104.4481.697511.93281.1083621.4729
1 USD0.929250.794755183.01021.34911.53610.8808517.0657
1 INR0.01119430.009574180.012046710.01625220.01850490.01061130.205586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Papua Yeni Gine kinasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / ABD Doları
1 PGK0.26660 USD
5 PGK1.33300 USD
10 PGK2.66600 USD
20 PGK5.33200 USD
50 PGK13.33000 USD
100 PGK26.66000 USD
250 PGK66.65000 USD
500 PGK133.30000 USD
1000 PGK266.60000 USD
2000 PGK533.20000 USD
5000 PGK1333.00000 USD
10000 PGK2666.00000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 USD3.75094 PGK
5 USD18.75470 PGK
10 USD37.50940 PGK
20 USD75.01880 PGK
50 USD187.54700 PGK
100 USD375.09400 PGK
250 USD937.73500 PGK
500 USD1875.47000 PGK
1000 USD3750.94000 PGK
2000 USD7501.88000 PGK
5000 USD18754.70000 PGK
10000 USD37509.40000 PGK