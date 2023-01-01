20 Nijerya nairasından Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile NGN → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nijerya Nairası
|1 GEL
|288.26900 NGN
|5 GEL
|1441.34500 NGN
|10 GEL
|2882.69000 NGN
|20 GEL
|5765.38000 NGN
|50 GEL
|14413.45000 NGN
|100 GEL
|28826.90000 NGN
|250 GEL
|72067.25000 NGN
|500 GEL
|144134.50000 NGN
|1000 GEL
|288269.00000 NGN
|2000 GEL
|576538.00000 NGN
|5000 GEL
|1441345.00000 NGN
|10000 GEL
|2882690.00000 NGN