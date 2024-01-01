1 Gürcistan larisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile GEL → NGN çevirin

1 gel
612,20 ngn

1,000₾ GEL = 612,2₦ NGN

01:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek612,1990612,1990
Düşük543,3210478,3690
Ortalama582,5742547,3356
Değişim12.68%18.84%
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1 GEL → NGN istatistikleri

GEL → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 612,1990, en düşük 543,3210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 582,5742 oldu. GEL → NGN kurundaki değişiklik 12.68 değerindeydi.

GEL → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 612,1990, en düşük 478,3690 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 547,3356 oldu. GEL → NGN kurundaki değişiklik 18.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6381,4961,6570,94920,224
1 GBP1,18711,285107,5711,7751,9661,12724,003
1 USD0,9230,778183,6841,3811,530,87718,673
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nijerya Nairası
1 GEL612,19900 NGN
5 GEL3.060,99500 NGN
10 GEL6.121,99000 NGN
20 GEL12.243,98000 NGN
50 GEL30.609,95000 NGN
100 GEL61.219,90000 NGN
250 GEL153.049,75000 NGN
500 GEL306.099,50000 NGN
1000 GEL612.199,00000 NGN
2000 GEL1.224.398,00000 NGN
5000 GEL3.060.995,00000 NGN
10000 GEL6.121.990,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Gürcistan Larisi
1 NGN0,00163 GEL
5 NGN0,00817 GEL
10 NGN0,01633 GEL
20 NGN0,03267 GEL
50 NGN0,08167 GEL
100 NGN0,16335 GEL
250 NGN0,40837 GEL
500 NGN0,81673 GEL
1000 NGN1,63346 GEL
2000 NGN3,26692 GEL
5000 NGN8,16730 GEL
10000 NGN16,33460 GEL