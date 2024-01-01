Sri Lanka rupisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → LRD çevirin

1.000 lkr
609,21 lrd

1.00000 LKR = 0.60921 LRD

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04081.539050.931651.347453.67285
1 CAD0.73868910.58852661.34131.136880.6881770.9953462.71309
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169371.691254.60998
1 INR0.01204230.01630220.0095942910.01853370.01121880.01622640.0442295

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Sri Lanka rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Liberya Doları
1 LKR0.60921 LRD
5 LKR3.04605 LRD
10 LKR6.09210 LRD
20 LKR12.18420 LRD
50 LKR30.46050 LRD
100 LKR60.92100 LRD
250 LKR152.30250 LRD
500 LKR304.60500 LRD
1000 LKR609.21000 LRD
2000 LKR1218.42000 LRD
5000 LKR3046.05000 LRD
10000 LKR6092.10000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Sri Lanka Rupisi
1 LRD1.64147 LKR
5 LRD8.20735 LKR
10 LRD16.41470 LKR
20 LRD32.82940 LKR
50 LRD82.07350 LKR
100 LRD164.14700 LKR
250 LRD410.36750 LKR
500 LRD820.73500 LKR
1000 LRD1641.47000 LKR
2000 LRD3282.94000 LKR
5000 LRD8207.35000 LKR
10000 LRD16414.70000 LKR