Lübnan lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → SCR çevirin

1.000 lbp
0,90 scr

1.00000 LBP = 0.00090 SCR

10:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0735589.14711.453211.6520.9476318.3305
1 GBP1.1694511.25545104.2521.699441.931911.1082121.4364
1 USD0.93150.796527183.03951.353651.538820.882717.0747
1 INR0.01121740.009592150.012042510.01630130.01853110.01062990.205621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Seyşeller Rupisi
1 LBP0.00090 SCR
5 LBP0.00450 SCR
10 LBP0.00899 SCR
20 LBP0.01798 SCR
50 LBP0.04495 SCR
100 LBP0.08990 SCR
250 LBP0.22475 SCR
500 LBP0.44951 SCR
1000 LBP0.89902 SCR
2000 LBP1.79804 SCR
5000 LBP4.49510 SCR
10000 LBP8.99019 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Lübnan Lirası
1 SCR1112.32000 LBP
5 SCR5561.60000 LBP
10 SCR11123.20000 LBP
20 SCR22246.40000 LBP
50 SCR55616.00000 LBP
100 SCR111232.00000 LBP
250 SCR278080.00000 LBP
500 SCR556160.00000 LBP
1000 SCR1112320.00000 LBP
2000 SCR2224640.00000 LBP
5000 SCR5561600.00000 LBP
10000 SCR11123200.00000 LBP