500 Lübnan lirasından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → SCR çevirin

500 lbp
0,08 scr

1,000ل.ل. LBP = 0,0001515₨ SCR

04:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0001
Ortalama0,00020,0002
Değişim-1.44%-1.35%
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1 LBP → SCR istatistikleri

LBP → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → SCR kurundaki değişiklik -1.44 değerindeydi.

LBP → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → SCR kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8540,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9020,508

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Lübnan lirasından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Seyşeller Rupisi
1 LBP0,00015 SCR
5 LBP0,00076 SCR
10 LBP0,00151 SCR
20 LBP0,00303 SCR
50 LBP0,00757 SCR
100 LBP0,01515 SCR
250 LBP0,03787 SCR
500 LBP0,07573 SCR
1000 LBP0,15147 SCR
2000 LBP0,30294 SCR
5000 LBP0,75734 SCR
10000 LBP1,51468 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Lübnan Lirası
1 SCR6.602,05000 LBP
5 SCR33.010,25000 LBP
10 SCR66.020,50000 LBP
20 SCR132.041,00000 LBP
50 SCR330.102,50000 LBP
100 SCR660.205,00000 LBP
250 SCR1.650.512,50000 LBP
500 SCR3.301.025,00000 LBP
1000 SCR6.602.050,00000 LBP
2000 SCR13.204.100,00000 LBP
5000 SCR33.010.250,00000 LBP
10000 SCR66.020.500,00000 LBP