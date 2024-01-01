5 Seyşeller rupisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile SCR → LBP çevirin

5 scr
30.853,35 lbp

1,000₨ SCR = 6.171ل.ل. LBP

13:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.690,99006.692,2500
Düşük5.985,30005.985,3000
Ortalama6.398,50576.465,3321
Değişim-3.26%-4.93%
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1 SCR → LBP istatistikleri

SCR → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.690,9900, en düşük 5.985,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.398,5057 oldu. SCR → LBP kurundaki değişiklik -3.26 değerindeydi.

SCR → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.692,2500, en düşük 5.985,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.465,3321 oldu. SCR → LBP kurundaki değişiklik -4.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2191,5081,6670,94220,689
1 GBP1,17711,282107,351,7751,9621,10924,348
1 USD0,9180,78183,7531,3841,5310,86518,996
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Lübnan Lirası
1 SCR6.170,67000 LBP
5 SCR30.853,35000 LBP
10 SCR61.706,70000 LBP
20 SCR123.413,40000 LBP
50 SCR308.533,50000 LBP
100 SCR617.067,00000 LBP
250 SCR1.542.667,50000 LBP
500 SCR3.085.335,00000 LBP
1000 SCR6.170.670,00000 LBP
2000 SCR12.341.340,00000 LBP
5000 SCR30.853.350,00000 LBP
10000 SCR61.706.700,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Seyşeller Rupisi
1 LBP0,00016 SCR
5 LBP0,00081 SCR
10 LBP0,00162 SCR
20 LBP0,00324 SCR
50 LBP0,00810 SCR
100 LBP0,01621 SCR
250 LBP0,04051 SCR
500 LBP0,08103 SCR
1000 LBP0,16206 SCR
2000 LBP0,32411 SCR
5000 LBP0,81029 SCR
10000 LBP1,62057 SCR