100 Kazakistan tengesinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → UYU çevirin

1,000₸ KZT = 0,08637$U UYU

20:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 KZT → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08660,0880
Düşük0,08370,0832
Ortalama0,08550,0853
Değişim0.36%2.09%
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1 KZT → UYU istatistikleri

KZT → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0866, en düşük 0,0837 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0855 oldu. KZT → UYU kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

KZT → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0880, en düşük 0,0832 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0853 oldu. KZT → UYU kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1380,9490,7921,7051,545
1 CAD0,7110,95312,8850,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7451,049113,520,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Uruguay Pesosu
1 KZT0,08637 UYU
5 KZT0,43187 UYU
10 KZT0,86374 UYU
20 KZT1,72747 UYU
50 KZT4,31868 UYU
100 KZT8,63735 UYU
250 KZT21,59338 UYU
500 KZT43,18675 UYU
1000 KZT86,37350 UYU
2000 KZT172,74700 UYU
5000 KZT431,86750 UYU
10000 KZT863,73500 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 UYU11,57760 KZT
5 UYU57,88800 KZT
10 UYU115,77600 KZT
20 UYU231,55200 KZT
50 UYU578,88000 KZT
100 UYU1.157,76000 KZT
250 UYU2.894,40000 KZT
500 UYU5.788,80000 KZT
1000 UYU11.577,60000 KZT
2000 UYU23.155,20000 KZT
5000 UYU57.888,00000 KZT
10000 UYU115.776,00000 KZT