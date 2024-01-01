Kazakistan tengesinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → UYU çevirin

1.000 kzt
87,33 uyu

1.00000 KZT = 0.08733 UYU

10:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00270.931550.79641.642711.53929
1 CAD0.73868910.99512514.03710.6881130.5882921.213451.13706
1 SGD0.7423081.0049114.10590.6914840.5911741.21941.14263
1 ZAR0.05262420.07123990.070892610.04902110.04190980.08644620.0810038

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Kazakistan tengesinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Uruguay Pesosu
1 KZT0.08733 UYU
5 KZT0.43666 UYU
10 KZT0.87331 UYU
20 KZT1.74662 UYU
50 KZT4.36655 UYU
100 KZT8.73311 UYU
250 KZT21.83277 UYU
500 KZT43.66555 UYU
1000 KZT87.33110 UYU
2000 KZT174.66220 UYU
5000 KZT436.65550 UYU
10000 KZT873.31100 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 UYU11.45070 KZT
5 UYU57.25350 KZT
10 UYU114.50700 KZT
20 UYU229.01400 KZT
50 UYU572.53500 KZT
100 UYU1145.07000 KZT
250 UYU2862.67500 KZT
500 UYU5725.35000 KZT
1000 UYU11450.70000 KZT
2000 UYU22901.40000 KZT
5000 UYU57253.50000 KZT
10000 UYU114507.00000 KZT