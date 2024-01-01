5.000 Kazakistan tengesinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KZT → MOP çevirin

1,000₸ KZT = 0,01615MOP$ MOP

00:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 KZT → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01660,0169
Düşük0,01610,0161
Ortalama0,01630,0165
Değişim-2.62%-4.23%
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1 KZT → MOP istatistikleri

KZT → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0166, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0163 oldu. KZT → MOP kurundaki değişiklik -2.62 değerindeydi.

KZT → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0169, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0165 oldu. KZT → MOP kurundaki değişiklik -4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1420,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,8810,6740,5621,211,098
1 SGD0,7451,05113,5250,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Makau Patakası
1 KZT0,01615 MOP
5 KZT0,08073 MOP
10 KZT0,16145 MOP
20 KZT0,32290 MOP
50 KZT0,80726 MOP
100 KZT1,61451 MOP
250 KZT4,03628 MOP
500 KZT8,07255 MOP
1000 KZT16,14510 MOP
2000 KZT32,29020 MOP
5000 KZT80,72550 MOP
10000 KZT161,45100 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Kazakistan Tengesi
1 MOP61,93830 KZT
5 MOP309,69150 KZT
10 MOP619,38300 KZT
20 MOP1.238,76600 KZT
50 MOP3.096,91500 KZT
100 MOP6.193,83000 KZT
250 MOP15.484,57500 KZT
500 MOP30.969,15000 KZT
1000 MOP61.938,30000 KZT
2000 MOP123.876,60000 KZT
5000 MOP309.691,50000 KZT
10000 MOP619.383,00000 KZT