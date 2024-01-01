10 Kazakistan tengesinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KZT → MOP çevirin

1,000₸ KZT = 0,01615MOP$ MOP

00:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 KZT → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01660,0169
Düşük0,01610,0161
Ortalama0,01630,0165
Değişim-2.62%-4.23%
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1 KZT → MOP istatistikleri

KZT → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0166, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0163 oldu. KZT → MOP kurundaki değişiklik -2.62 değerindeydi.

KZT → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0169, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0165 oldu. KZT → MOP kurundaki değişiklik -4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,8830,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5250,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Makau Patakası
1 KZT0,01615 MOP
5 KZT0,08073 MOP
10 KZT0,16146 MOP
20 KZT0,32292 MOP
50 KZT0,80729 MOP
100 KZT1,61458 MOP
250 KZT4,03645 MOP
500 KZT8,07290 MOP
1000 KZT16,14580 MOP
2000 KZT32,29160 MOP
5000 KZT80,72900 MOP
10000 KZT161,45800 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Kazakistan Tengesi
1 MOP61,93560 KZT
5 MOP309,67800 KZT
10 MOP619,35600 KZT
20 MOP1.238,71200 KZT
50 MOP3.096,78000 KZT
100 MOP6.193,56000 KZT
250 MOP15.483,90000 KZT
500 MOP30.967,80000 KZT
1000 MOP61.935,60000 KZT
2000 MOP123.871,20000 KZT
5000 MOP309.678,00000 KZT
10000 MOP619.356,00000 KZT