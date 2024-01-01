Kenya şilininden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile KES → TOP çevirin

1.000 kes
15,87 top

1.00000 KES = 0.01587 TOP

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0732589.11161.452481.651790.94808518.3081
1 GBP1.1693411.25505104.2061.698521.931591.1086421.4094
1 USD0.93170.796781183.02971.353351.539050.8833517.0586
1 INR0.01122190.009596340.012043910.01629960.01853620.0106390.205452

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Tonga Pa'angası
1 KES0.01587 TOP
5 KES0.07934 TOP
10 KES0.15868 TOP
20 KES0.31735 TOP
50 KES0.79337 TOP
100 KES1.58675 TOP
250 KES3.96687 TOP
500 KES7.93375 TOP
1000 KES15.86750 TOP
2000 KES31.73500 TOP
5000 KES79.33750 TOP
10000 KES158.67500 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Kenya Şilini
1 TOP63.02170 KES
5 TOP315.10850 KES
10 TOP630.21700 KES
20 TOP1260.43400 KES
50 TOP3151.08500 KES
100 TOP6302.17000 KES
250 TOP15755.42500 KES
500 TOP31510.85000 KES
1000 TOP63021.70000 KES
2000 TOP126043.40000 KES
5000 TOP315108.50000 KES
10000 TOP630217.00000 KES