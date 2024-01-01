Kenya şilininden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile KES → RUB çevirin

1.000 kes
613,21 rub

1.00000 KES = 0.61321 RUB

08:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.921.353450.93150.7967811.5392983.0307
1 SGD0.74230811125.281.004680.6914520.5914571.1426361.6343
1 NGN0.0006596670.00088866810.0008928240.0006144710.0005256090.001015420.0547725
1 CAD0.7388530.9953451120.0410.6882330.5887041.1373161.3474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Rus Rublesi
1 KES0.61321 RUB
5 KES3.06605 RUB
10 KES6.13211 RUB
20 KES12.26422 RUB
50 KES30.66055 RUB
100 KES61.32110 RUB
250 KES153.30275 RUB
500 KES306.60550 RUB
1000 KES613.21100 RUB
2000 KES1226.42200 RUB
5000 KES3066.05500 RUB
10000 KES6132.11000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kenya Şilini
1 RUB1.63076 KES
5 RUB8.15380 KES
10 RUB16.30760 KES
20 RUB32.61520 KES
50 RUB81.53800 KES
100 RUB163.07600 KES
250 RUB407.69000 KES
500 RUB815.38000 KES
1000 RUB1630.76000 KES
2000 RUB3261.52000 KES
5000 RUB8153.80000 KES
10000 RUB16307.60000 KES