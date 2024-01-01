bin Rus rublesinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RUB → KES çevirin

1.000 rub
1.513 kes

1,000руб RUB = 1,513Ksh KES

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,56341,5634
Düşük1,44241,4133
Ortalama1,48351,4667
Değişim4.21%2.86%
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1 RUB → KES istatistikleri

RUB → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5634, en düşük 1,4424 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4835 oldu. RUB → KES kurundaki değişiklik 4.21 değerindeydi.

RUB → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5634, en düşük 1,4133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4667 oldu. RUB → KES kurundaki değişiklik 2.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2310,7861,5361,33683,737
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6591,44290,39
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,406
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kenya Şilini
1 RUB1,51319 KES
5 RUB7,56595 KES
10 RUB15,13190 KES
20 RUB30,26380 KES
50 RUB75,65950 KES
100 RUB151,31900 KES
250 RUB378,29750 KES
500 RUB756,59500 KES
1000 RUB1.513,19000 KES
2000 RUB3.026,38000 KES
5000 RUB7.565,95000 KES
10000 RUB15.131,90000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Rus Rublesi
1 KES0,66086 RUB
5 KES3,30427 RUB
10 KES6,60855 RUB
20 KES13,21710 RUB
50 KES33,04275 RUB
100 KES66,08550 RUB
250 KES165,21375 RUB
500 KES330,42750 RUB
1000 KES660,85500 RUB
2000 KES1.321,71000 RUB
5000 KES3.304,27500 RUB
10000 KES6.608,55000 RUB