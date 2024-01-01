Kenya şilininden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile KES → MWK çevirin

1.000 kes
11.227,60 mwk

1.00000 KES = 11.22760 MWK

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.073589.13241.453041.65230.94853518.315
1 GBP1.1692211.25515104.2151.698911.931891.1090521.4141
1 USD0.931550.796718183.02971.353551.539170.883617.061
1 INR0.01121930.009595570.012043910.0163020.01853760.0106420.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Malavi Kvaçası
1 KES11.22760 MWK
5 KES56.13800 MWK
10 KES112.27600 MWK
20 KES224.55200 MWK
50 KES561.38000 MWK
100 KES1122.76000 MWK
250 KES2806.90000 MWK
500 KES5613.80000 MWK
1000 KES11227.60000 MWK
2000 KES22455.20000 MWK
5000 KES56138.00000 MWK
10000 KES112276.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Kenya Şilini
1 MWK0.08907 KES
5 MWK0.44533 KES
10 MWK0.89067 KES
20 MWK1.78133 KES
50 MWK4.45333 KES
100 MWK8.90666 KES
250 MWK22.26665 KES
500 MWK44.53330 KES
1000 MWK89.06660 KES
2000 MWK178.13320 KES
5000 MWK445.33300 KES
10000 MWK890.66600 KES