Ürdün dinarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile JOD → LRD çevirin

1.000 jod
268.516 lrd

1.00000 JOD = 268.51600 LRD

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.347419.03050.931550.7969723.67291.54
1 CAD0.73830710.99479514.05040.6877570.588412.711731.13699
1 SGD0.742171.00523114.12390.6913550.5914882.725921.14294
1 ZAR0.05254720.07117260.070802110.04894940.04187860.1930010.0809228

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Ürdün dinarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Liberya Doları
1 JOD268.51600 LRD
5 JOD1342.58000 LRD
10 JOD2685.16000 LRD
20 JOD5370.32000 LRD
50 JOD13425.80000 LRD
100 JOD26851.60000 LRD
250 JOD67129.00000 LRD
500 JOD134258.00000 LRD
1000 JOD268516.00000 LRD
2000 JOD537032.00000 LRD
5000 JOD1342580.00000 LRD
10000 JOD2685160.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Ürdün Dinarı
1 LRD0.00372 JOD
5 LRD0.01862 JOD
10 LRD0.03724 JOD
20 LRD0.07448 JOD
50 LRD0.18621 JOD
100 LRD0.37242 JOD
250 LRD0.93104 JOD
500 LRD1.86208 JOD
1000 LRD3.72417 JOD
2000 LRD7.44834 JOD
5000 LRD18.62085 JOD
10000 LRD37.24170 JOD