100 Endonezya rupisinden Moldova leyine
Reel döviz kuru ile IDR → MDL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Moldova Leyi / Endonezya Rupisi
|1 MDL
|849.17600 IDR
|5 MDL
|4245.88000 IDR
|10 MDL
|8491.76000 IDR
|20 MDL
|16983.52000 IDR
|50 MDL
|42458.80000 IDR
|100 MDL
|84917.60000 IDR
|250 MDL
|212294.00000 IDR
|500 MDL
|424588.00000 IDR
|1000 MDL
|849176.00000 IDR
|2000 MDL
|1698352.00000 IDR
|5000 MDL
|4245880.00000 IDR
|10000 MDL
|8491760.00000 IDR