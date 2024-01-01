10 Moldova leyinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → IDR çevirin

10 mdl
9.207,69 idr

1,000L MDL = 920,8Rp IDR

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek921,7630925,5000
Düşük911,8670898,8240
Ortalama916,7832915,9404
Değişim-0.00%1.04%
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1 MDL → IDR istatistikleri

MDL → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 921,7630, en düşük 911,8670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 916,7832 oldu. MDL → IDR kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

MDL → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 925,5000, en düşük 898,8240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 915,9404 oldu. MDL → IDR kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,181,3841,53383,7421,6771,336
1 GBP1,277123,2241,7681,959106,9762,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,073
1 CAD0,7220,56513,13311,10760,4921,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Endonezya Rupisi
1 MDL920,76900 IDR
5 MDL4.603,84500 IDR
10 MDL9.207,69000 IDR
20 MDL18.415,38000 IDR
50 MDL46.038,45000 IDR
100 MDL92.076,90000 IDR
250 MDL230.192,25000 IDR
500 MDL460.384,50000 IDR
1000 MDL920.769,00000 IDR
2000 MDL1.841.538,00000 IDR
5000 MDL4.603.845,00000 IDR
10000 MDL9.207.690,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Moldova Leyi
1 IDR0,00109 MDL
5 IDR0,00543 MDL
10 IDR0,01086 MDL
20 IDR0,02172 MDL
50 IDR0,05430 MDL
100 IDR0,10861 MDL
250 IDR0,27151 MDL
500 IDR0,54303 MDL
1000 IDR1,08605 MDL
2000 IDR2,17210 MDL
5000 IDR5,43025 MDL
10000 IDR10,86050 MDL