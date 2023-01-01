bin Endonezya rupisinden İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile IDR → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İzlanda Kronu / Endonezya Rupisi
|1 ISK
|112.16300 IDR
|5 ISK
|560.81500 IDR
|10 ISK
|1121.63000 IDR
|20 ISK
|2243.26000 IDR
|50 ISK
|5608.15000 IDR
|100 ISK
|11216.30000 IDR
|250 ISK
|28040.75000 IDR
|500 ISK
|56081.50000 IDR
|1000 ISK
|112163.00000 IDR
|2000 ISK
|224326.00000 IDR
|5000 ISK
|560815.00000 IDR
|10000 ISK
|1121630.00000 IDR