bin Mısır lirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → SGD çevirin

1,000E£ EGP = 0,02720S$ SGD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 EGP → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02720,0272
Düşük0,02670,0263
Ortalama0,02700,0269
Değişim0.98%1.44%
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1 EGP → SGD istatistikleri

EGP → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0272, en düşük 0,0267 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0270 oldu. EGP → SGD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

EGP → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0272, en düşük 0,0263 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0269 oldu. EGP → SGD kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Singapur Doları
1 EGP0,02720 SGD
5 EGP0,13601 SGD
10 EGP0,27201 SGD
20 EGP0,54403 SGD
50 EGP1,36007 SGD
100 EGP2,72014 SGD
250 EGP6,80035 SGD
500 EGP13,60070 SGD
1000 EGP27,20140 SGD
2000 EGP54,40280 SGD
5000 EGP136,00700 SGD
10000 EGP272,01400 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Mısır Lirası
1 SGD36,76280 EGP
5 SGD183,81400 EGP
10 SGD367,62800 EGP
20 SGD735,25600 EGP
50 SGD1.838,14000 EGP
100 SGD3.676,28000 EGP
250 SGD9.190,70000 EGP
500 SGD18.381,40000 EGP
1000 SGD36.762,80000 EGP
2000 SGD73.525,60000 EGP
5000 SGD183.814,00000 EGP
10000 SGD367.628,00000 EGP