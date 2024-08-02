5 Singapur dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SGD → EGP çevirin

5 sgd
183,46 egp

1,000S$ SGD = 36,69E£ EGP

18:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,691036,6910
Düşük35,503634,6109
Ortalama35,854435,3847
Değişim3.14%3.24%
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1 SGD → EGP istatistikleri

SGD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,6910, en düşük 35,5036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,8544 oldu. SGD → EGP kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

SGD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 36,6910, en düşük 34,6109 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,3847 oldu. SGD → EGP kurundaki değişiklik 3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7827,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6750,85291,4327,8274,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,584,6722,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Mısır Lirası
1 SGD36,69260 EGP
5 SGD183,46300 EGP
10 SGD366,92600 EGP
20 SGD733,85200 EGP
50 SGD1.834,63000 EGP
100 SGD3.669,26000 EGP
250 SGD9.173,15000 EGP
500 SGD18.346,30000 EGP
1000 SGD36.692,60000 EGP
2000 SGD73.385,20000 EGP
5000 SGD183.463,00000 EGP
10000 SGD366.926,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Singapur Doları
1 EGP0,02725 SGD
5 EGP0,13627 SGD
10 EGP0,27253 SGD
20 EGP0,54507 SGD
50 EGP1,36267 SGD
100 EGP2,72534 SGD
250 EGP6,81335 SGD
500 EGP13,62670 SGD
1000 EGP27,25340 SGD
2000 EGP54,50680 SGD
5000 EGP136,26700 SGD
10000 EGP272,53400 SGD