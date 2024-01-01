5 İsviçre frangından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile CHF → SCR çevirin

5 chf
73,41 scr

1,000 CHF = 14,68 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Seyşeller Rupisi
1 CHF14,68140 SCR
5 CHF73,40700 SCR
10 CHF146,81400 SCR
20 CHF293,62800 SCR
50 CHF734,07000 SCR
100 CHF1.468,14000 SCR
250 CHF3.670,35000 SCR
500 CHF7.340,70000 SCR
1000 CHF14.681,40000 SCR
2000 CHF29.362,80000 SCR
5000 CHF73.407,00000 SCR
10000 CHF146.814,00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İsviçre Frangı
1 SCR0,06811 CHF
5 SCR0,34057 CHF
10 SCR0,68114 CHF
20 SCR1,36227 CHF
50 SCR3,40568 CHF
100 SCR6,81136 CHF
250 SCR17,02840 CHF
500 SCR34,05680 CHF
1000 SCR68,11360 CHF
2000 SCR136,22720 CHF
5000 SCR340,56800 CHF
10000 SCR681,13600 CHF