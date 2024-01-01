500 Seyşeller rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SCR → CHF çevirin

500 scr
31,32 chf

1,000₨ SCR = 0,06264SFr. CHF

12:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06570,0679
Düşük0,05990,0599
Ortalama0,06370,0649
Değişim-2.38%-4.50%
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1 SCR → CHF istatistikleri

SCR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0657, en düşük 0,0599 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0637 oldu. SCR → CHF kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

SCR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0679, en düşük 0,0599 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0649 oldu. SCR → CHF kurundaki değişiklik -4.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,1991,5091,6680,94120,738
1 GBP1,17511,28107,2041,7741,9611,10624,377
1 USD0,9180,781183,751,3861,5320,86419,044
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İsviçre Frangı
1 SCR0,06264 CHF
5 SCR0,31322 CHF
10 SCR0,62643 CHF
20 SCR1,25286 CHF
50 SCR3,13216 CHF
100 SCR6,26432 CHF
250 SCR15,66080 CHF
500 SCR31,32160 CHF
1000 SCR62,64320 CHF
2000 SCR125,28640 CHF
5000 SCR313,21600 CHF
10000 SCR626,43200 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Seyşeller Rupisi
1 CHF15,96340 SCR
5 CHF79,81700 SCR
10 CHF159,63400 SCR
20 CHF319,26800 SCR
50 CHF798,17000 SCR
100 CHF1.596,34000 SCR
250 CHF3.990,85000 SCR
500 CHF7.981,70000 SCR
1000 CHF15.963,40000 SCR
2000 CHF31.926,80000 SCR
5000 CHF79.817,00000 SCR
10000 CHF159.634,00000 SCR